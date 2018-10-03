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Отопительный сезон в Украине может начаться раньше

Официально отопительный сезон в Украине стартует 15 октября, но власти на местах могут принимать решение о старте подачи отопления в дома, учитывая реальные погодные условия.

Отопительный сезон в Украине начнется с 15 октября.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабинета министров.

– Мы сегодня принимаем решение о начале отопительного сезона с 15 октября. Но каждый орган местного самоуправления вправе индивидуально определиться, когда начать отопительный сезон, учитывая реальные погодные условия, – заявил Гройсман.

По его словам, для людей очень важно вовремя получить в своих домах горячую воду, тепло, и это все должно быть максимально оперативно.

Кроме того, премьер-министр также заверил, что в Киеве горячую воду и отопление подадут в ближайшее время.

Читайте: Горячая вода в Киеве: почему нет, куда обращаться, как быть с долгами

Напомним, Украина ведет переговоры по ценам на газ с Международным валютным фондом и будет пытаться обойтись минимальными потерями.

Фото: Alexander Raths/Dreamstime.com

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