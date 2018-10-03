Официально отопительный сезон в Украине стартует 15 октября, но власти на местах могут принимать решение о старте подачи отопления в дома, учитывая реальные погодные условия.
Отопительный сезон в Украине начнется с 15 октября.
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабинета министров.
– Мы сегодня принимаем решение о начале отопительного сезона с 15 октября. Но каждый орган местного самоуправления вправе индивидуально определиться, когда начать отопительный сезон, учитывая реальные погодные условия, – заявил Гройсман.
По его словам, для людей очень важно вовремя получить в своих домах горячую воду, тепло, и это все должно быть максимально оперативно.
Кроме того, премьер-министр также заверил, что в Киеве горячую воду и отопление подадут в ближайшее время.
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Напомним, Украина ведет переговоры по ценам на газ с Международным валютным фондом и будет пытаться обойтись минимальными потерями.