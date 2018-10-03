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Опалювальний сезон в Україні може початися раніше

Офіційно опалювальний сезон в Україні стартує 15 жовтня, але влада на місцях може приймати рішення про старт подачі опалення в будинки, враховуючи реальні погодні умови.

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться з 15 жовтня.

Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Кабінету міністрів.

– Ми сьогодні приймаємо рішення про початок опалювального сезону з 15 жовтня. Але кожен орган місцевого самоврядування має право індивідуально визначитися, коли почати опалювальний сезон, з огляду на реальні погодні умови, – заявив Гройсман.

За його словами, для людей дуже важливо вчасно отримати у своїх будинках гарячу воду, тепло, і це все має бути максимально оперативно.

Крім того, прем’єр-міністр також запевнив, що в Києві гарячу воду і опалення подадуть найближчим часом.

Читайте: Гаряча вода в Києві: чому немає, куди звертатися, як бути з боргами

Нагадаємо, Україна веде переговори щодо цін на газ з Міжнародним валютним фондом і намагатиметься обійтися мінімальними втратами.

Фото: Alexander Raths/Dreamstime.com

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