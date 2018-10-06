Министр иностранных дел Павел Климкин допускает возможность введения для россиян биометрических виз.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире телеканала UA Харьков, передает УНИАН.

Он заявил, что система биометрического контроля на пограничных пунктах пропуска с РФ является эффективной.

– Мы создаем банк данных, мы прекрасно понимаем, что могут быть манипуляции, как видите, известная история с отравлением Скрипалей – изменение идентичности и т.д. Если есть биометрические данные, мы прекрасно знаем, о каких людях идет речь, и просто изменение документов уже не поможет, – заявил Климкин.

– Этот банк будет наработан. Мы дальше будем смотреть на его эффективность, но я считаю, что этого мало. Нам нужны дальнейшие меры, в том числе и предварительный запрос, а минимум – предварительное информирование российскими гражданами, что они едут в Украину, – подчеркнул Климкин и добавил, что по этому вопросу Совет национальной безопасности и обороны принимал решение.

– Не исключено, что нам нужно смотреть на их перемещение (россиян. – Ред.) на территории Украины, – подчеркнул Климкин.

В этой связи глава МИД сказал, что контроль перемещения россиян на территории Украины сейчас “делается частично”, а именно “для части лиц, в отношении которых есть подозрения”.

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– Но отслеживать всех, конечно, достаточно сложно. Но в перспективе, как это сработает, нужно анализировать. Обычные визы с Россией нам не помогут, – сказал Климкин.

– Тогда, если это недостаточно эффективно, нужно будет думать над внедрением биометрических виз, – заявил Климкин.

Напомним, Климкин допустил уголовное наказание за принятие гражданства РФ украинцами.