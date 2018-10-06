Міністр закордонних справ Павло Клімкін допускає можливість введення для росіян біометричних віз.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства сказав в ефірі телеканалу UA Харків, передає УНІАН.

Він заявив, що система біометричного контролю на прикордонних пунктах пропуску з РФ є ефективною.

– Ми створюємо банк даних, ми прекрасно розуміємо, що можуть бути маніпуляції, як бачите, відома історія з отруєнням Скрипалів – зміна ідентичності і т.д. Якщо є біометричні дані, ми прекрасно знаємо, про яких людей ідеться, і просто зміна документів вже не допоможе, – заявив Клімкін.

– Цей банк буде напрацьовано. Ми далі будемо дивитися на його ефективність, але я вважаю, що цього мало. Нам потрібні подальші заходи, в тому числі і попередній запит, а мінімум – попереднє інформування російськими громадянами, що вони їдуть в Україну, – підкреслив Клімкін і додав, що з цього питання Рада національної безпеки і оборони приймала рішення.

– Не виключено, що нам потрібно дивитися на їх переміщення (росіян. – Ред.) на території України, – підкреслив Клімкін.

У зв’язку з цим глава МЗС сказав, що контроль переміщення росіян на території України зараз “здійснюється частково”, а саме “для частини осіб, щодо яких є підозри”.

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– Але відслідковувати всіх, звичайно, досить складно. Але в перспективі, як це спрацює, потрібно аналізувати. Звичайні візи з Росією нам не допоможуть, – сказав Клімкін.

– Тоді, якщо це недостатньо ефективно, потрібно буде думати над впровадженням біометричних віз, – заявив Клімкін.

Нагадаємо, Клімкін допустив кримінальне покарання за прийняття громадянства РФ українцями.