В связи с чрезвычайной ситуацией на военных складах в Ичне Минобороны и МИД привлекут материально-техническую и консультативную помощь НАТО для реформирования системы безопасного хранения боеприпасов.

Соответствующее заявление президент Украины Петр Порошенко обнародовал на своей странице в Twitter.

– В связи с чрезвычайной ситуацией на военных складах в Ичне поручил Минобороны и МИД привлечь материально-техническую и консультативную помощь НАТО для реформирования системы безопасного хранения боеприпасов, – написал он.

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По словам Порошенко, членам НАТО будет передано подробный перечень необходимых материально-технических средств для обеспечения дальнейшей безопасности военных складов.

– Стандарты Альянса должны быть немедленно введены и в этой стратегически важной сфере, – подчеркнул Порошенко.

Напомним, сегодня произошел масштабный взрыв на технической территории арсенала номер 6 возле города Ичня Черниговской области. В этом райцентре проживает примерно 11 тыс. людей.

В Минобороны заявили, что перед пожаром на военных складах боеприпасов в Ичне произошло 4 взрыва на территории арсенала.

В связи с пожаром и взрывами на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней в Черниговской области на государственной границе усилены меры безопасности.

К слову, это не первый масштабный взрыв на складах боеприпасов. Так, только за годы боевых действий – уже 4 катастрофы.

Фото: dreamstime.