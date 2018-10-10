Сьогодні на території військового складу поблизу Ічні спостерігаються поодинокі вибухи.

Станом на 7.00 на військовому складі поблизу Ічні виникають поодинокі випадки детонації боєприпасів, повідомляє прес-служба ДСНС.

– У районі надзвичайної ситуації залучено сили і засоби загальною чисельністю понад 1 тис. осіб та 212 од. техніки, у тому числі від: ДСНС — 257 осіб та 74 од. техніки. Для координації залучених сил і засобів, надання допомоги населенню розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та оперативна група ДСНС України, – йдеться у повідомленні.

У готовності до застосування утримується пожежна та медична авіація ДСНС.

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До слова, у зв’язку з надзвичайною ситуацією на військових складах в Ічні Міноборони і МЗС залучать матеріально-технічну та консультативну допомогу НАТО для реформування системи безпечного зберігання боєприпасів.