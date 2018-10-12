Дмитрий Павлычко, Михаил Слабошпицкий, Юрий Дорошенко и Юрий Щербак обратились к президенту Петру Порошенко с предложением отметить день независимости украинской церкви молитвой 14 октября.

День независимости украинской церкви ряд украинских деятелей предложили отметить молитвой 14 октября.

Об этом Фактам ICTV стало известно из уст одного из инициаторов обращения к президенту Украины – поэта, писателя и сценариста Юрия Щербака.

– Это огромное историческое событие (Предоставление Томоса. – Ред.). Современники события оценят это, а наши потомки будут еще большими поклонниками этого события.

Его стоит отметить молитвой за Украину. Обратиться к Богу с благодарностью за то, что он дал, и с надеждой, что он будет помогать Украине в ее борьбе против российской агрессии, – рассказывает Юрий Щербак.

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К слову, Россия уже ответила на предоставление автокефалии церкви в Украине, пригрозив защищать интересы православных.

Фото: АП