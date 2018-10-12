PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / В Україні хочуть відзначити незалежність української церкви/

В Україні хочуть відзначити незалежність української церкви

Дмитро Павличко, Михайло Слабошпицький, Юрій Дорошенко та Юрій Щербак звернулися до президента Петра Порошенка з пропозицією відзначити день незалежності української церкви молитвою 14 жовтня.

День незалежності української церкви низка українських діячів запропонувала відзначити молитвою 14 жовтня.

Про це Фактам ICTV стало відомо з уст одного з ініціаторів звернення до президента України – поета, письменника та сценариста Юрія Щербака.

– Це величезна історична подія (Надання Томосу. – Ред.). Сучасники події оцінять це, а наші нащадки – ще більше поціновуватимуть цю подію.

Її варто відзначити молитвою за Україну. Звернутися до Бога з подякою за те, що він дав, і з надією, що він допомагатиме Україні в її боротьбі проти російської агресії, – розповідає Юрій Щербак.

Читайте: Сильний удар по Кремлю! Польські ЗМІ про Томос для України

До слова, Росія вже відповіла на надання автокефалії церкві в Україні, пригрозивши захищати інтереси православних.

Фото: АП

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка