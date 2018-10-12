Дмитро Павличко, Михайло Слабошпицький, Юрій Дорошенко та Юрій Щербак звернулися до президента Петра Порошенка з пропозицією відзначити день незалежності української церкви молитвою 14 жовтня.

День незалежності української церкви низка українських діячів запропонувала відзначити молитвою 14 жовтня.

Про це Фактам ICTV стало відомо з уст одного з ініціаторів звернення до президента України – поета, письменника та сценариста Юрія Щербака.

– Це величезна історична подія (Надання Томосу. – Ред.). Сучасники події оцінять це, а наші нащадки – ще більше поціновуватимуть цю подію.

Її варто відзначити молитвою за Україну. Звернутися до Бога з подякою за те, що він дав, і з надією, що він допомагатиме Україні в її боротьбі проти російської агресії, – розповідає Юрій Щербак.

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