Пограничное управление ФСБ России задержало в Таганрогском заливе рыбаков со временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Сегодня сотрудники пограничной службы ФСБ РФ в море недалеко от населенного пункта Весело-Вознесенка (РФ) задержали украинцев, которые осуществляли лов рыбы на маломерном плавсредстве. В Таганрогский залив украинские рыбаки вышли из временно оккупированного населенного пункта Холодное.

– Подконтрольные РФ самопровозглашенные органы, ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, выдвигают незаконные требования о взыскании денежных средств с рыбаков в пользу оккупационной администрации. Этим они заставляют людей рисковать и искать лучшего улова у берегов страны-агрессора, подвергаясь опасности быть задержанными представителями пограничной службы ФСБ РФ, – говорится в сообщении.

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В России заявили об открытии против рыбаков дела об административных правонарушениях.

Напомним, в сентябре в аннексирована Крыму Россия задержала двух украинских рыбаков, которых отнесло на полуостров.