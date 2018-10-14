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Захоплення судна ЯМК-0041 у Криму: член екіпажу прибув до України

Член екіпажу затриманого в Криму судна ЯМК-0041 Геннадій Отичко прибув до України, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

– Щойно говорила з членом екіпажу судна ЯМК-0041 Геннадієм Отичком. Він уже на підконтрольній Україні території, повертається до Очакова. Мої представники супроводжують його додому. Коли він туди дістанеться, Геннадій пообіцяв зателефонувати мені та розповісти про проблеми та потреби. Я всіляко допомагатиму Геннадію і підтримуватиму його, – написала Денісова на своїй сторінці в соцмережі Facebook у неділю ввечері.

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Нагадаємо, омбудсмен Денісова заявляла, що член екіпажу затриманого в Криму судна ЯМК-0041 Геннадій Отичко, у якого померла мати, повернеться на Батьківщину, де його зустрінуть представники українського омбудсмена.

Раніше в неділю Денісова зажадала від уряду РФ відпустити екіпаж судна ЯМК-0041, який утримується на території окупованого Криму.

Українське судно ЯМК-0041 затримали 4 травня російські прикордонники в Чорному морі біля мису Тарханкут. У рибалок вилучили кілометри сіток і рибу. Судно та екіпаж з 5-х громадян України доставили на територію анексованого Криму.

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