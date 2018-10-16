PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Андреевскую церковь хотят передать Вселенскому патриарху/

Андреевскую церковь хотят передать Вселенскому патриарху

Президент Петр Порошенко планирует зарегистрировать законопроект о передаче Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриарху.

О намерениях передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху заявила представитель президента в ВР, нардеп от БПП Ирина Луценко.

– На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Петр Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху в качестве символического жеста того, что Святой Андрей в свое время крестил Украину.

Это будет символический жест единения с матерью-церковью, – заявила Луценко.

По ее словам, Порошенко обращается ко всем фракциям парламента с просьбой поддержать законопроект.

Напомним, Андреевская церковь в Киеве – православный храм в честь апостола Андрея Первозванного. Был построен в 1754 году по проекту архитектора Бартоломео Растрелли.

Сейчас это действующий храм Украинской автокефальной православной церкви.

C началом ремонта Андреевской церкви в феврале 2016 года ее закрыли для посетителей.

В ходе реставрационных работ специалисты укрепили склоны церкви, провели благоустройство территории, открыли смотровую площадку, подсоединили церковь к более защищенной электрической сети, выполнили внешние работы и приступили к работам с интерьером.

Реставрацию Андреевской церкви специалисты рассчитывают завершить до 2020 года.

Фото: Dmitrydesigner/Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украинская православная церковь: история и что будет дальше
РПЦ вышла на путь самоизоляции – Порошенко
Почему Беларусь разорвала отношения с Константинополем
Стара церква
Белорусская православная церковь разрывает отношения с Константинополем
В Киеве открыли Мемориал погибшим на Донбассе
порошенко
Храмы, где молятся за российскую армию не могут называться украинскими – Порошенко
Порошенко поздравил украинцев с Днем защитника Украины
Степан Полторак
Министр обороны Полторак прекратил военную службу
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка