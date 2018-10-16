Президент Петр Порошенко планирует зарегистрировать законопроект о передаче Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриарху.

О намерениях передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху заявила представитель президента в ВР, нардеп от БПП Ирина Луценко.

– На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Петр Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху в качестве символического жеста того, что Святой Андрей в свое время крестил Украину.

Это будет символический жест единения с матерью-церковью, – заявила Луценко.