Президент Петр Порошенко планирует зарегистрировать законопроект о передаче Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриарху.
О намерениях передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху заявила представитель президента в ВР, нардеп от БПП Ирина Луценко.
– На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Петр Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху в качестве символического жеста того, что Святой Андрей в свое время крестил Украину.
Это будет символический жест единения с матерью-церковью, – заявила Луценко.
По ее словам, Порошенко обращается ко всем фракциям парламента с просьбой поддержать законопроект.
Напомним, Андреевская церковь в Киеве – православный храм в честь апостола Андрея Первозванного. Был построен в 1754 году по проекту архитектора Бартоломео Растрелли.
Сейчас это действующий храм Украинской автокефальной православной церкви.
C началом ремонта Андреевской церкви в феврале 2016 года ее закрыли для посетителей.
В ходе реставрационных работ специалисты укрепили склоны церкви, провели благоустройство территории, открыли смотровую площадку, подсоединили церковь к более защищенной электрической сети, выполнили внешние работы и приступили к работам с интерьером.
Реставрацию Андреевской церкви специалисты рассчитывают завершить до 2020 года.
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