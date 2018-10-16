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Андріївську церкву хочуть передати Вселенському патріарху

Президент Петро Порошенко планує зареєструвати законопроект про передачу Андріївської церкви в Києві в постійне користування Вселенського патріарха.

Про наміри передати Андріївську церкву в постійне користування Вселенського патріарха заявила представник президента у ВР, нардеп від БПП Ірина Луценко.

– Днями буде зареєстрований законопроект, яким президент Петро Порошенко пропонує передати Андріївську церкву в постійне користування Вселенського патріарха як символічний жест того, що Святий Андрій свого часу хрестив Україну.

Це буде символічний жест єднання з матір’ю-церквою, – заявила Луценко.

За її словами, Порошенко звертається до всіх фракцій парламенту з проханням підтримати законопроект.

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Нагадаємо, Андріївська церква в Києві – православний храм на честь апостола Андрія Первозванного. Був збудований у 1754 році за проектом архітектора Бартоломео Растреллі.

Зараз це діючий храм Української автокефальної православної церкви.

З початком ремонту Андріївської церкви в лютому 2016 року її закрили для відвідувачів.

У ході реставраційних робіт фахівці зміцнили схили церкви, провели благоустрій території, відкрили оглядовий майданчик, під’єднали церкву до більш захищеної електричної мережі, виконали зовнішні роботи та розпочали роботи з інтер’єром.

Реставрацію Андріївської церкви фахівці розраховують завершити до 2020 року.

Фото: Dmitrydesigner/Dreamstime

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