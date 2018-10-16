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РПЦ вышла на путь самоизоляции – Порошенко

Русская православная церковь вышла на путь самоизоляции и конфликта с мировым православием.

Русская церковь вышла на путь самоизоляции и конфликта с мировым православием, заявил президент Петр Порошенко во время встречи с экзархами Вселенского патриархата.

Президент напомнил, что с подачи Кремля зависящее от него русское церковное начальство заявило о разрыве евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом.

Такая реакция духовной и светской власти РФ на стремление украинцев и решение Вселенского Патриархата означает, что Украина на правильном пути, убежден Порошенко.

– Подобно тому, как Россия противопоставила себя всему мировому сообществу своей агрессивной имперской политикой, теперь на путь самоизоляции и конфликта с мировым православием становится русская церковь, – отметил президент.

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В то же время экзархи Вселенского патриархата подтвердили готовность сотрудничать с духовенством УПЦ Киевского и Московского патриархатов для вручения Украине томоса об автокефалии.

– Мы вернулись, чтобы продолжить сотрудничество над последним этапом, который приведет нас к объединительному собору и к вручению томоса о независимости Украинской православной церкви, – сообщили они.

Напомним, вслед за РПЦ Белорусская православная церковь разорвала отношения с Константинополем.

Теперь их верующим нельзя молиться в храмах на горе Афон и других церквях Константинопольского патриархата.

Фото: АП

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