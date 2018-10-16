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Боец ООС будет получать не менее 21 тысячи – Порошенко

Петр Порошенко дал поручение поднять денежное обеспечение украинских военных более чем на треть.

Президент Петр Порошенко заявил, что дал поручение на 37% поднять денежное довольствие военнослужащим.

Об этом он сказал во время поездки во Львовскую область во вторник, 16 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

– И если солдат будет получать не менее 10 тысяч гривен, а на фронте, на первой линии – не менее 21 тысячи гривен, я думаю, что это уже тот уровень, который точно говорит о тех приоритетах, которые есть в государстве, – заявил Порошенко.

Он также заявил, что финансовая компенсация на жилье военнослужащим, прослужившим 25 лет в армии, должна быть достаточной для его приобретения.

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– Мы должны защитить военнослужащих. Если он прослужил 25 лет в армии, то сумма финансовой компенсации должна быть достаточна для того, чтобы человек мог обеспечить себя с учетом возможного ипотечного кредитования… жильем там, где он хочет, – сказал Порошенко.

Президент также отметил, что служебное жилье на территории воинских частей не должно подлежать приватизации.

К слову, ранее Порошенко назвал сроки повышения денежного обеспечения украинских военных.

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