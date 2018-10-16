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Боєць ООС отримуватиме не менше 21 тисячі – Порошенко

Петро Порошенко дав доручення підняти грошове забезпечення українських військових більше ніж на третину.

Президент Петро Порошенко заявив, що дав доручення на 37% підняти грошове забезпечення військовослужбовцям.

Про це він сказав під час поїздки на Львівщину у вівторок, 16 жовтня, повідомляє прес-служба глави держави.

– І якщо солдат отримуватиме не менше 10 тисяч гривень, а на фронті, на першій лінії – не менше 21 тисячі гривень, я думаю, що це вже той рівень, який точно говорить про ті пріоритети, які є в державі, – заявив Порошенко .

Він також заявив, що фінансова компенсація на житло військовослужбовцям, які прослужили 25 років в армії, повинна бути достатньою для його придбання.

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– Ми повинні захистити військовослужбовців. Якщо він прослужив 25 років в армії, то сума фінансової компенсації повинна бути достатня для того, щоб людина могла забезпечити себе з урахуванням можливого іпотечного кредитування… житлом там, де вона хоче, – сказав Порошенко.

Президент також зазначив, що службове житло на території військових частин не повинно підлягати приватизації.

До слова, раніше Порошенко назвав терміни підвищення грошового забезпечення українських військових.

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