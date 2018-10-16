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Второго Крыма не будет: ВМС ответят на агрессию РФ на море

Россия не решится на открытую агрессию против Украины на море, считает командующий ВМС ВСУ.

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко исключает вероятность открытой российской агрессии на море.

В интервью BBC Украина, обнародованному во вторник, он отметил, что такая вероятность рассматривалась с учетом наращивания российского флота в Азовском море.

– Мы предусматривали разные варианты развития событий, и самый сложный – обострение ситуации в Азовском и Черном морях, вплоть до десантных операций… Но уверен, что открытая агрессия на море – это будет последний шаг умирающей “империи зла” РФ. Они на такое не решатся, – сказал Воронченко.

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Вместе с тем, он не исключил, что российская сторона продолжит попытки дестабилизировать ситуацию в причерноморских областях, “чтобы повлиять на определенные слои населения, мол, украинские власти не в состоянии обеспечить свободное судоходство в Азовском море”.

– Второго Крыма не будет, та ситуация не повторится, – заявил адмирал, – Мы принимаем определенные меры и будем наращивать силы, чтобы на их непрямые действия отвечать такими же непрямыми действиями.

Как сообщалось, Россия решила перебросить в Азовское море два корабля так называемого проекта Светляк.

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