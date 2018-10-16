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Другого Криму не буде: ВМС дадуть відповідь на агресію РФ на морі

Росія не зважиться на відкриту агресію проти України на морі, вважає командувач ВМС ЗСУ.

Командувач Військово-морськими силами Збройних сил України Ігор Воронченко виключає ймовірність відкритої російської агресії на морі.

В інтерв’ю BBC Україна, оприлюдненому у вівторок, він зазначив, що така ймовірність розглядалася з урахуванням нарощування російського флоту в Азовському морі.

– Ми прогнозували різні варіанти розвитку подій, і найскладніший – загострення ситуації в Азовському і Чорному морях, аж до десантних операцій… Але впевнений, що відкрита агресія на морі – це буде останній крок вмираючої “імперії зла” РФ. Вони на таке не зважаться, – сказав Воронченко.

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Разом з тим, він не виключив, що російська сторона продовжить спроби дестабілізувати ситуацію в причорноморських областях, “щоб вплинути на певні верстви населення, мовляв, українська влада не в змозі забезпечити вільне судноплавство в Азовському морі”.

– Другого Криму не буде, та ситуація не повториться, – сказав адмірал. – Ми приймаємо певні заходи і будемо нарощувати сили, щоб на їхні непрямі дії відповідати такими ж непрямими діями.

Як повідомлялося, Росія вирішила перекинути до Азовського моря два кораблі з так званого проекту Светляк.

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