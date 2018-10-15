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Климкин встретился с генсеком НАТО. О чем говорили

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Об этом Павел Климкин написал на своей странице в Twitter.

– Как всегда – дружественная и плодотворная встреча с Генсеком НАТО, – говорится в сообщении.

Политики говорили о практическом взаимодействии на Черном и Азовском морях, усилении безопасности хранилищ боеприпасов и об эффективной деятельности наших трастовых фондов и проектов.

Читайте: Климкин: РФ попытается больше дестабилизировать ситуацию на Закарпатье

Напомним, НАТО помогает Украине создавать центр киберзащиты.

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