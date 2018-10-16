Угорщина й надалі блокуватиме комісію Україна-НАТО на рівні міністрів.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна продовжить блокування комісії Україна-НАТО на рівні міністрів, передає Deutsche Welle.

За його словами, Україна нібито не досягла прогресу щодо закону про освіту та не впровадила рекомендації Венеціанської комісії. Він також висловив невдоволення петицією щодо врегулювання статусу громадян України з подвійним і більше громадянством країн ЄС.

Міністри закордонних справ Угорщини та України погодилися, що конфлікт між країнами не вирішено, проте є суттєвий прогрес.

– Нам треба знайти шлях, як порозумітися з Угорщиною, це – складний шлях, – сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Читайте: НАТО допомагає Україні створювати центр кіберзахисту – Столтенберг

До слова, міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.