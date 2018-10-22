Українські винороби готові змінити найменування деяких алкогольних напоїв.

Українські винороби готові співпрацювати у питанні зміни назв таких алкогольних напоїв як коньяк і шампанське, повідомляє Економічна правда.

– Українські винороби готові виконати всі вимоги, передбачені в рамках Угоди про асоціацію, і перейти на нові найменування для продукції після завершення перехідного періоду, – заявив генеральний директор корпорації Укрвинпром Володимир Кучеренко.

Франція вимагає перейменувати шампанське і коньяк, оскільки ці терміни походять від її територій – провінції Шампань і міста Коньяк. Шампанське може стати ігристим вином, а коньяк перейменують в бренді.

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До слова, кембриджські вчені вважають алкоголь наркотиком і хочуть, щоб його продавали тільки за рецептом.