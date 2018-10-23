ДТП на Леси Украинки в центре Киева произошло из-за неисправных тормозов. Водителю автокрана грозит наказание от штрафа до 3-х лет ограничения свободы.

В результате масштабного ДТП на Леси Украинки повреждены 20 легковых автомобилей и грузовик, протаранивший их, заявила пресс-секретарь ГУ Нацполиции Киева Оксана Блищик в эфире 112 Украина.

– У водителя автокрана отказали тормоза, поэтому произошло ДТП. В сети уже есть видео момента ДТП, оно будет прикреплено у материалам уголовного производства. А мы его уже начали по ст. 186 УК. На видео видно, что грузовик даже не пробовал тормозить, – отметила она.

Блищик уточнила, что информация об отказе тормозов может быть правдивой, однако ее будут проверять.

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Спикер также уточнила, что в результате ДТП три человека получили телесные повреждения. Двум из них помощь оказали на месте без госпитализации.

Одна женщина с травмами тела сейчас находится в больнице.

По предварительной информации, автокран, который спровоцировал ДТП, принадлежит коммунальному предприятию.

Согласно ч. 1 ст. 286 УК, водителю грозит наказание от штрафа до 3-х лет ограничения свободы.

Ранее стало известно, кто компенсирует убытки пострадавшим в аварии водителям.

Фото: Dronarium Украина/Facebook