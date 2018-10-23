ДТП на Лесі Українки в центрі Києва сталася через несправні гальма. Водієві автокрана загрожує покарання від штрафу до 3-х років обмеження волі.

Внаслідок масштабної ДТП на Лесі Українки пошкоджено 20 легкових авто та вантажівку, яка їх протаранила, заявила речник ГУ Нацполіції Києва Оксана Блищик в ефірі 112 Україна.

– У водія автокрана відмовили гальма, тому сталася ДТП. У мережі вже є відео моменту ДТП, воно буде долучатися до матеріалів кримінального провадження. А ми його вже розпочали за ст. 186 ККУ. На відео видно, що вантажівка навіть не пробувала гальмувати, – зауважила вона.

Блищик уточнила, що інформація про відмову гальм може бути правдивою, однак її перевірятимуть.

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Речник також уточнила, що в результаті ДТП троє людей отримали тілесні ушкодження. Двом із них допомогу надали на місці без госпіталізації.

Одна жінка з травмами тіла зараз перебуває у лікарні.

За попередньою інформацією, автокран, який спричинив ДТП, належить комунальному підприємству.

Відповідно до ч. 1 ст. 286 ККУ, водієві загрожує покарання від штрафу до 3-х років обмеження волі.

Раніше стало відомо, хто компенсує збитки потерпілим в аварії водіям.

Фото: Dronarium Украина/Facebook