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МИД Румынии: фейки о “притеснениях” православных румын – дело рук РФ

Некоторые СМИ распространяют фейки о возможных притеснениях румынской православной общины Украины после получения автокефалии УПЦ.

Церковь

В посольстве Украины в Румынии отмечают искусственность подобных провокаций, а также то, что “за их распространением, в том числе в среде румынской общины Украины, стоят завуалированные интересы пророссийских кругов”.

– В иностранной прессе, в том числе в румынской, распространяются фейковые материалы с провокационными тезисами о якобы угрозы того, что процесс получения и практической реализации автокефалии УПЦ “будет сопровождаться захватом украинскими националистами православных церковных сооружений румынских приходов, которые сейчас относятся к УПЦ Московского Патриархата”, а также “запретом богослужения в румынских церквях Украины на румынском языке”, – говорится в заявлении.

В диппредставительстве также констатировали, что, к сожалению, заявления с аналогичным подтекстом звучат как со стороны отдельных лидеров румынской общины Украины, так и со стороны румынских политиков, которые, по мнению дипломатов, не осознают высокой степени провокационности подобных призывов, а также их возможных негативных последствий для региона.

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Напомним, архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода УПЦ КП Евстратий (Зоря) считает, что если в Украине никто не даст повод “защищать православных“, у Кремля не будет правдоподобного обоснования для усиления агрессии против Украины.

Фото: GettyImage

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