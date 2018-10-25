Деякі ЗМІ поширюють фейки про можливі утиски румунської православної громади України після отримання автокефалії УПЦ.

У посольстві України в Румунії наголошують на штучності подібних провокацій, а також на тому, що “за їх розповсюдженням, в тому числі у середовищі румунської громади України, стоять завуальовані інтереси проросійських кіл”.

– В іноземній пресі, в тому числі в румунській, розповсюджується фейкові матеріали з провокаційними тезами про нібито загрози того, що процес отримання і практичної реалізації автокефалії УПЦ “супроводжуватиметься захопленням українськими націоналістами православних церковних споруд румунських парафій, які наразі відносяться до УПЦ Московського Патріархату”, а також “забороною богослужіння в румунських церквах України румунською мовою”, – йдеться у заяві.

У диппредставництві також констатували, що, на жаль, заяви з аналогічним підтекстом лунають як з боку окремих лідерів румунської громади України, так і з боку румунських політиків, які, на думку дипломатів, не усвідомлюють високого ступеня провокаційності подібних закликів, а також їх можливих негативних наслідків для регіону.

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Нагадаємо, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, секретар Священного Синоду УПЦ КП Євстратій (Зоря) вважає, що якщо в Україні ніхто не даватиме привід “захищати православних“, Кремль не матиме правдоподібного обґрунтування для посилення агресії проти України.

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