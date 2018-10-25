25 жовтня в Україні хмарно, у більшості областей дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині пориви 17-22 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла; вдень 4-9°, у південних областях місцями 8-13°.
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На високогір’ї Карпат мокрий сніг, хуртовини, пориви вітру 25-29 м/с; температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-4° тепла.
У Києві хмарно без опадів. Температура вночі 3-5°, вдень 6-8° тепла.
Нагадаємо, якою буде погода на тиждень в Україні.
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