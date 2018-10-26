Украина разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму около $ 2млрд.

Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит $750 млн, 10-летнего – $1,25 млрд.

Об этом сообщил источник в банковских кругах, пишет Интерфакс-Украина.

Таким образом, страна размещает евробонды на $2 млрд.

Доходность 5-летнего транша (он “длинный”, с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего – 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.

Объем книги заявок составил $4,9 млрд.

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Еврооблигации — международные долговые обязательства, выпускаемые заёмщиками (международными организациями, правительствами, местными органами власти, крупными корпорациями, заинтересованными в получении денежных средств на длительный срок — от 1 года до 40 лет (в основном, от 3 до 30 лет) при получении долгосрочного займа на европейском финансовом рынке в какой-либо евровалюте.

Напомним, в сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%.