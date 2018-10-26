Україна розмістила два випуски єврооблігацій на загальну суму близько $2 млрд.

Обсяг розміщення 5-річного траншу єврооблігацій України складе $750 млн, 10-річного – $1,25 млрд.

Про це повідомило джерело в банківських колах, пише Інтерфакс-Україна.

Таким чином, країна розміщує євробонди на $2 млрд.

Прибутковість 5-річного траншу (він “довгий”, з погашенням у лютому 2024 року) становила 9% річних, 10-річного – 9,75%. Початковий орієнтир дорівнював відповідно близько 9,25% і близько 10%.

Обсяг книги заявок склав $4,9 млрд.

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Єврооблігації – міжнародні боргові зобов’язання, що випускаються позичальниками (міжнародними організаціями, урядами, місцевими органами влади, великими корпораціями, зацікавленими в отриманні грошових коштів на тривалий термін – від 1 року до 40 років (в основному, від 3 до 30 років) при отриманні довгострокової позики на європейському фінансовому ринку в будь-якій євровалюті.

Нагадаємо, у вересні минулого року Україна розмістила 15-річні єврооблігації на $3 млрд із прибутковістю 7,375%.