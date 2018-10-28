Изменение системы питания в Вооруженных силах Украины является символом перестройки украинской армии.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

– “Небо и земля” – так военные сравнивают новый рацион питания с тем, что было, – отметил Петр Порошенко. – И мне приятно слышать, что наша работа – не пустая, – отметил президент.

По его словам, с середины 2000-х годов система питания в ВСУ была полностью разрушена. И то, как она изменилась с 2014 года, – это символ перестройки наших Вооруженных сил.

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«Небо і земля» – так військові порівнюють новий раціон харчування зі старим. І мені приємно чути, що наша робота – не… Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 28 жовтня 2018 р.

Напомним, Петр Порошенко дал поручение поднять денежное обеспечение украинских военных более чем на треть.