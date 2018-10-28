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Символ перебудови армії – Порошенко про нове харчування ЗСУ

Зміна системи харчування у Збройних силах України є символом перебудови української армії.

Про це заявив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

– “Небо і земля” – так військові порівнюють новий раціон харчування з колишнім, – зазначив Петро Порошенко. – І мені приємно чути, що наша робота – не марна, – зазначив президент.

За його словами, з середини 2000-х років система харчування в ЗСУ була повністю зруйнована. І то, як вона змінилася з 2014 року, – це символ перебудови наших Збройних сил.

Читайте: Лукашенко – Порошенку: Треба припинити війну! Ми до ваших послуг

«Небо і земля» – так військові порівнюють новий раціон харчування зі старим. І мені приємно чути, що наша робота – не…

Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 28 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, Петро Порошенко дав доручення підняти грошове забезпечення українських військових більше ніж на третину.

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