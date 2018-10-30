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Чому Україна не зупинятиме російські судна в Азовському морі

Україна не зупинятиме російські судна в Азовському морі, бо це суперечить міжнародному морському праву.

Про це заявив командувач ВМС ЗСУ України Ігор Воронченко у програмі Свобода слова на ICTV.

На питання, чи може Україна згідно з міждержавною угодою з РФ виставити своїх прикордонників чи військових для огляду російських суден, які йдуть у російські порти, Воронченко відповів:

Читайте: Висадки російського десанту з Азовського моря не буде – командувач ВМС

– На мій погляд, це зараз робити не потрібно, це потрібно вирішувати в міжнародних інститутах безпеки.

Потрібно привести законодавство до міжнародних норм. Ця угода, яка була підписана у 2003 році, вона не відповідає Конвенції міжнародного морського права. І під таке поняття як внутрішні води для моря, для Азовського моря, не підпадає. Військовий корабель може оглядати судно, якщо є підстави припускати, що воно: займається піратством, работоргівлею, також несанкціоноване віщання і знаходиться під іншим прапором.

За період з 25 квітня зупинено 4281 корабель і 202 в Азовському морі. Це для кожного корабля повинно бути таке досьє, що вся ФСБ РФ має бути залучена до цих справ.  І такими брудними методами ми займатися не будемо. Ми будемо патрулювати у визначених районах, показувати свою присутність, – сказав він.

До чого призведе напруга на Азові?

Результати

Раніше Факти ICTV розповідали, що планує Москва, які наслідки очікують Україну і як протидіяти.

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