У вихідні, 3 та 4 листопада, в Україні очікується переважно суха та сонячна погода.

Погода у вихідні дні, 3 та 4 листопада, буде відносно теплою, проте у неділю можливе невелике зниження температури, прогнозують в Укргідрометцентрі.

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За прогнозами синоптиків, у суботу, 3 листопада, дощі можливі лише на північному заході, на решті території – без опадів.

Найхолодніше на сході, де денна температура не перевищуватиме +13, на півночі та у центрі – до +14.

У південних та західних областях місцями до +17.

Найтепліше – до +21 – на Закарпатті.

У Києві в суботу без опадів, вночі 4-6, а вдень 12-14 градусів тепла.

У неділю, 4 листопада, на всій території України очікується суха та сонячна погода та невелике похолодання.

На півночі та сході денна температура становитиме 11 градусів тепла, у центрі +13.

У південних та східних областях – до +15, на Закарпатті +19.

У столиці у неділю сухо, вночі 3-5, вдень 9-11 вище нуля.

Раніше синоптики вже розповідали, якою буде зима в Україні.