В течение недели на всей территории Украины будет сухо и солнечно. Ночью, начиная с четверга, в некоторых областях возможны небольшие заморозки.
Прогноз погоды на неделю, с 6 по 9 ноября, публикует Укргидрометцентр.
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По прогнозам синоптиков, во вторник, 6 ноября, ожидается сухая и солнечная погода.
Холоднее всего будет на севере и востоке страны – местами до +9.
В центральных областях на градус выше.
На юге +12, на западе +14, самая высокая температура – до +17 – ожидается на Закарпатье.
В Киеве без осадков, ночью 2-4, а днем 7-9 градусов тепла.
В среду, 7 ноября, погода на большей территории Украины практически не изменится.
Ночью ожидаются ночные заморозки до 0 градусов – на севере и востоке.
В южных областях дневная температура снизится на один градус – до +11.
В Киеве сухо, ночью 0-2, днем от +7 до +9 градусов.
В четверг, 8 ноября, на всей территории Украины будет преобладать сухая и солнечная погода.
В ряде областей возможны ночные заморозки. В частности, в Луганской области ночью от 0 до -2 градусов, в центре и на севере – в среднем 0 градусов, в Сумской области от -1 +1.
Днем в восточных и северных областях 9-10 выше нуля.
На юге и западе 12-13 градусов тепла.
Максимальные +15 ожидаются на Закарпатье.
В столице без осадков, ночью 0-2, днем 8-10 градусов тепла.
На пятницу, 9 ноября, синоптики прогнозируют такую же погоду, как и на четверг – с ночными заморозками и солнцем днем.
В Киеве сухо и солнечно, ночью 0-2, а днем 7-9 выше нуля.
В то же время синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что первые морозы придут в выходные – 10-11 ноября.
К слову, погода в ноябре будет довольно теплой и туманной. Первый снег следует ожидать только в конце месяца.