В течение недели на всей территории Украины будет сухо и солнечно. Ночью, начиная с четверга, в некоторых областях возможны небольшие заморозки.

Прогноз погоды на неделю, с 6 по 9 ноября, публикует Укргидрометцентр.

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По прогнозам синоптиков, во вторник, 6 ноября, ожидается сухая и солнечная погода.

Холоднее всего будет на севере и востоке страны – местами до +9.

В центральных областях на градус выше.

На юге +12, на западе +14, самая высокая температура – до +17 – ожидается на Закарпатье.

В Киеве без осадков, ночью 2-4, а днем ​​7-9 градусов тепла.

В среду, 7 ноября, погода на большей территории Украины практически не изменится.

Ночью ожидаются ночные заморозки до 0 градусов – на севере и востоке.

В южных областях дневная температура снизится на один градус – до +11.

В Киеве сухо, ночью 0-2, днем ​​от +7 до +9 градусов.

В четверг, 8 ноября, на всей территории Украины будет преобладать сухая и солнечная погода.

В ряде областей возможны ночные заморозки. В частности, в Луганской области ночью от 0 до -2 градусов, в центре и на севере – в среднем 0 градусов, в Сумской области от -1 +1.

Днем в восточных и северных областях 9-10 выше нуля.

На юге и западе 12-13 градусов тепла.

Максимальные +15 ожидаются на Закарпатье.

В столице без осадков, ночью 0-2, днем ​​8-10 градусов тепла.

На пятницу, 9 ноября, синоптики прогнозируют такую ​​же погоду, как и на четверг – с ночными заморозками и солнцем днем.

В Киеве сухо и солнечно, ночью 0-2, а днем ​​7-9 выше нуля.

В то же время синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что первые морозы придут в выходные – 10-11 ноября.

К слову, погода в ноябре будет довольно теплой и туманной. Первый снег следует ожидать только в конце месяца.