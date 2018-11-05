Протягом тижня на всій території України буде сухо та сонячно. Вночі, починаючи з четверга, у деяких областях можливі невеликі заморозки.

Прогноз погоди на тиждень, з 6 по 9 листопада, публікує Укргідрометцентр.

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За прогнозами синоптиків, у вівторок, 6 листопада, очікується суха та сонячна погода.

Найхолодніше буде на півночі та сході країни – місцями до +9.

У центральних областях на градус вище.

На півдні +12, на заході +14, найвища температура – до +17 – очікується на Закарпатті.

У Києві без опадів, вночі 2-4, а вдень 7-9 градусів тепла.

У середу, 7 листопада, погода на більшій території України практично не зміниться.

Вночі очікуються нічні заморозки до 0 градусів – на півночі та сході.

У південних областях денна температура знизиться на один градус – до +11.

У Києві сухо, вночі 0-2, вдень від +7 до +9 градусів.

У четвер, 8 листопада, на всій території України переважите суха та сонячна погода.

У ряді областей можливі нічні заморозки. Зокрема, в Луганській області вночі від 0 до -2 градусів, у центрі та на півночі – в середньому 0 градусів, у Сумській області від -1 +1.

Вдень у східних та північних областях 9-10 вище нуля.

На півдні та заході 12-13 градусів тепла.

Максимальні +15 очікується на Закарпатті.

У столиці без опадів, вночі 0-2, вдень 8-10 градусів тепла.

На п’ятницю, 9 листопада, синоптики прогнозують таку ж погоду, як і на четвер – з нічними заморозками і сонцем вдень.

У Києві сухо та сонячно, вночі 0-2, а вдень 7-9 вище нуля.

Водночас синоптик Наталя Діденко прогнозує, що перші морози прийдуть у вихідні – 10-11 листопада.