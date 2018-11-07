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Факти / Україна / Акції під Радою і Мінінфраструктури: євробляхери і перевізники зупинили Київ/

Акції під Радою і Мінінфраструктури: євробляхери і перевізники зупинили Київ

Мітинг євробляхерів в урядовому кварталі 7-го листопада стартував о 7-й ранку.

Урядовий квартал від самого ранку став у заторах. Причина тому – сотні автомобілів з єрономерами, власники яких з’їхалися під Верховну Раду для проведення акції.

Вимога євробляхерів, як і на минулих мітингах – прийняття закону, який зробить розмитнення авто в Україні більш доступним (законопроекти № 8487 і 8488).

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Акції під Радою і Мінінфраструктури: євробляхери і перевізники зупинили Київ / 5 фотографий

Як повідомили в співтоваристві АвтоЄвроСила в Facebook увечері напередодні акції, комітет Ради відхилив усі пропозиції, поправки до закону №8487, запропоновані активістами. Також комітет рекомендував депутатам ухвалити законопроект у другому читанні та в цілому.

 

Читайте: Перекриття доріг та ремонт мостів: Київ паралізували затори (КАРТА)

Крім цього, під Міністерством інфраструктури зібрався інший мітинг – там власники автобусівв і фур (близько ста машин) вишикувалися на в’їзді на Повітрофлотський міст, перекривши проїзд біля міністерства Володимира Омеляна.

Люди вимагають відставки глави Укртрансбезпеки Михайла Ноняка, який, за словами одного з організаторів, не зміг виконати свої зобов’язання, пише Інформатор. Решта вимог збігається з вимогами євробляхерів під Радою, до якої ці мітингувальники також планують приєднатися.

У зв’язку з акціями поліція посилено патрулює територію скупчення активістів, повідомляє Відділ комунікації столичного главку.

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Акції під Радою і Мінінфраструктури: євробляхери і перевізники зупинили Київ / 4 фотографии

Через акції та ремонт мостів у Києві утворилися великі затори:


До слова, вчора, 6 листопада, власники авто з єврономерами прийшли під КМДА і запалили фаєри.

Фото: informator.ua, Факти ICTV, Лілія Ященко

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