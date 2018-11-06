АвтоЕвроСила сделали предупредительную акцию под КГГА, требуя поддержки либерализации растаможивания авто на иностранных номерах.
Соответствующее заявление организация АвтоЕвроСила опубликовали в видео на своей странице в Facebook.
Так, активисты поставили машини у здания мэрии Киева на Крещатике, палили фаеры и дымовые шашки.
Обещают, что будут блокировать правительственный портал и принесут под Кабмин яйца, зеленку, мусор, а также резину, в случае, если законопроект о растаможке авто на европейских номерах не будет принят.
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Штурм яйцами и зеленкой: евробляхеры оккупировали Крещатик / 5 фотографий
Напомним, Верховный суд не признавал законными евробляхи.
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