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Штурм яйцами и зеленкой: евробляхеры оккупировали Крещатик

АвтоЕвроСила сделали предупредительную акцию под КГГА, требуя поддержки либерализации растаможивания авто на иностранных номерах.

Соответствующее заявление организация АвтоЕвроСила опубликовали в видео на своей странице в Facebook.

Так, активисты поставили машини у здания мэрии Киева на Крещатике, палили фаеры и дымовые шашки.

Обещают, что будут блокировать правительственный портал и принесут под Кабмин яйца, зеленку, мусор, а также резину, в случае, если законопроект о растаможке авто на европейских номерах не будет принят.

Читайте: Залог за ввоз авто. Водителям евроблях готовят сюрприз

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Штурм яйцами и зеленкой: евробляхеры оккупировали Крещатик / 5 фотографий

Напомним, Верховный суд не признавал законными евробляхи.

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