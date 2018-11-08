В 2019 году заканчивается льготный трехлетний летний период, в течение которого украинское правительство и крупные госкомпании не выплачивали внешние коммерческие долги.

– Это означает, что выплаты из госбюджета и из карманов госкомпаний вырастут до невиданных размеров. Всего в течение следующих 14 месяцев Украина должна будет выплатить внешним кредиторам $7,3 млрд. К этой сумме нужно добавить часть валютных долгов правительства перед госбанками – не менее полмиллиарда долларов США, – пишет на своей странице в ФБ Генеральний директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа, и тут же предлагает выход.

Эти банки всегда были готовы перекредитовать правительство в валюте, но не в этот раз. Ведь валюта им будет необходима для погашения своих долларовых долгов (их выплаты внешним кредиторам превысят миллиард долларов США в следующем году).

– Программа-минимум: получив позитивные рекомендации МВФ, правительство может рассчитывать на новое размещение еврооблигаций. Программа-максимум: новый транш МВФ ($1 млрд) и еще один транш макрофинансовой помощи от ЕС (€ 0,5 млрд), а также от других западных правительств. При этом рассчитывать на это можно лишь при условии, что все требования МВФ, зафиксированные в новом меморандуме, будут полностью выполнены. Поэтому хотим мы этого или нет, но сотрудничество с МВФ – это единственный шанс безболезненно пройти 2019 год, – пишет Игорь Мазепа.

В своей публикации инвестбанкир Мазепа также разъясняет, что правительству уже удалось найти финансирование для погашения части долга, и что недостающую часть оно может получить от ЕС и Мирового банка.

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– Соответственно, итого правительству нужно найти около $8 млрд. Имея дефицитный бюджет, наше правительство не сможет вернуть все долги за счет средств, собранных с налогоплательщиков.

К счастью, для выплаты большей части этого долга правительство может найти (или уже нашло) внешнее финансирование:

$2,0 млрд только что привлекли от выпуска еврооблигаций;

$1,9 млрд (или около того) можем получить от МВФ уже в этом году;

$1,4 млрд правительство может получить от ЕС и Мирового банка, как только МВФ выделит нам свой кредит, – резюмиует Игорь Мазепа.

Напомним, первый кредитный транш в рамках новой программы сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной может поступить в 2018 году.