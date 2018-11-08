У 2019 закінчується пільговий трирічний річний період, протягом якого український уряд і великі держкомпанії не виплачували зовнішні комерційні борги.

– Це означає, що виплати з держбюджету і з кишень держкомпаній виростуть до небачених розмірів. Всього протягом наступних 14 місяців Україна повинна буде виплатити зовнішнім кредиторам $7,3 млрд. До цієї суми потрібно додати частину валютних боргів уряду перед держбанками – не менше півмільярда доларів США, – пише на своїй сторінці в ФБ Генеральний директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа , і тут же пропонує вихід.

Ці банки завжди були готові перекредитувати уряд у валюті, але не цього разу. Адже валюта їм буде необхідна для погашення своїх доларових боргів (їх виплати зовнішнім кредиторам перевищать мільярд доларів США в наступному році).

– Програма-мінімум: отримавши позитивні рекомендації МВФ, уряд може розраховувати на нове розміщення єврооблігацій. Програма-максимум: новий транш МВФ ($1 млрд) і ще один транш макрофінансової допомоги від ЄС (€ 0,5 млрд), а також від інших західних урядів. При цьому розраховувати на це можна лише за умови, що всі вимоги МВФ, зафіксовані в новому меморандумі, будуть повністю виконані. Тому хочемо ми цього чи ні, але співпраця з МВФ – це єдиний шанс безболісно пройти 2019 рік, – пише Ігор Мазепа.

У своїй публікації інвестбанкір Мазепа також роз’яснює, що уряду вже вдалося знайти фінансування для погашення частини боргу, і що відсутню частину воно може отримати від ЄС та Світового банку.

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– Відповідно, разом уряду потрібно знайти близько $8 млрд. Маючи дефіцитний бюджет, наш уряд не зможе повернути всі борги за рахунок коштів, зібраних з платників податків.

На щастя, для виплати більшої частини цього боргу уряд може знайти (або вже знайшов) зовнішнє фінансування:

$2,0 млрд тільки що залучили від випуску єврооблігацій;

$1,9 млрд (або близько того) можемо отримати від МВФ вже в цьому році;

$1,4 млрд уряд може отримати від ЄС та Світового банку, як тільки МВФ виділить нам свій кредит, – резюме Ігор Мазепа.

Нагадаємо, перший кредитний транш у рамках нової програми співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною може надійти у 2018 році.