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На Донбассе у воинской части задержали мужчину с дроном

В Бахмуте Донецкой области вблизи одной из воинских частей задержали мужчину, который запустил беспилотный летательный аппарат.

Дрон

Инцидент произошел вчера, 7 ноября, около 20.00, сообщает пресс-служба Минобороны.

Мобильная группа воинской части немедленно прибыла в вероятный район запуска БПЛА и задержала мужчину на автомобиле, который управлял беспилотником.

В его машине нашли два дроны и ноутбук, устройства управления беспилотником.

Подозреваемого передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

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Напомним, в октябре экипаж вертолета Ми-24 из состава Объединенных сил сбил российский беспилотник Орлан-10 в районе Лисичанска на Донбассе.

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