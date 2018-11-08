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На Донбасі біля військовї частини затримали чоловіка з дроном

У Бахмуті Донецької області поблизу однієї із військових частин затримали чоловіка, який запустив безпілотний літальний апарат.

Дрон

Інцидент стався вчора, 7 листопада, близько 20.00, повідомляє прес-служба Міноборони.

Мобільна група військової частини негайно прибула у ймовірний район запуску БПЛА і затримала чоловіка на автомобілі, який керував безпілотником.

У його машині знайшли два дрони та ноутбук, пристрої керування безпілотником.

Підозрюваного передали співробітникам Служби безпеки України.

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Нагадаємо, у жовтні екіпаж вертольота Мі-24 зі складу Об’єднаних сил збив російський безпілотник Орлан-10 в районі Лисичанська на Донбасі.

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