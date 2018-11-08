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В Борисполе задержали украинского священника с поддельным паспортом

В аэропорту Борисполь был задержан священник с поддельным паспортом гражданина Болгарии.

Священник

Пограничники задержали в аэропорту Борисполь, священника, у которого при себе был поддельный болгарский паспорт, хотя он является гражданином Украины, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Священник на запрос правоохранителей предъявил паспорт гражданина Болгарии, в котором нашли признаки частичной подделки.

Пограничники установили, что у православного священнослужителя также имеется и российский паспорт.

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Мужчина объяснил, что поддельный паспорт ему требовался для проживания в странах ЕС и рассказал, что он проводит церковное богослужение на горе Афон.

К слову, украинские пограничники задержали граждан Великобритании и Туркменистана, которые находились в розыске Интерпола.

Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

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