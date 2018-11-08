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У Борисполі затримали українського священика з підробним паспортом

В аеропорту Бориспіль був затриманий священик з підробленим паспортом громадянина Болгарії.

Священник

Прикордонники затримали в аеропорту Бориспіль, священика, у якого при собі був підробний болгарський паспорт, хоча він є громадянином України, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Священик на запит правоохоронців пред’явив паспорт громадянина Болгарії, в якому знайшли ознаки часткової підробки.

Прикордонники встановили, що у православного священнослужителя також є й російський паспорт.

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Чоловік пояснив, що підробний паспорт йому знадобився для проживання в країнах ЄС і розповів, що він проводить церковне богослужіння на горі Афон.

До слова, українські прикордонники затримали громадян Великої Британії і Туркменістану, які перебували в розшуку Інтерполу.

Фото: прес-служба Держприкордонслужби

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