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Псевдовыборы на Донбассе: в СБУ уже назвали “победителей”

Псевдовыборы на Донбассе, которые еще не состоялись, уже имеют “победителей”, которых определила Россия.

“Выборы” на временно оккупированных территориях Донецкой области уже “выиграл” Денис Пушилин. Хотя “избирательные участки” боевики откроют только в воскресенье, 11 ноября, российский ставленник уже набрал 55% голосов, сообщает глава СБУ Василий Грицак.

По его данным, в “ЛНР” равных “не было” Леониду Пасечнику – ему Кремль нарисовал победу с результатом 63% голосов, пишет Украинская правда.

Читайте: “Выборы” в ОРДЛО: боевики привели войска в повышенную боевую готовность

При этом явку на Донбассе накрутят до 70% жителей оккупированных территорий, сообщает Служба безопасности Украины.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко обсудил с европарламентариями пути введения новых санкций в связи с “выборами” боевиков.

 

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