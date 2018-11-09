Псевдовыборы на Донбассе, которые еще не состоялись, уже имеют “победителей”, которых определила Россия.

“Выборы” на временно оккупированных территориях Донецкой области уже “выиграл” Денис Пушилин. Хотя “избирательные участки” боевики откроют только в воскресенье, 11 ноября, российский ставленник уже набрал 55% голосов, сообщает глава СБУ Василий Грицак.

По его данным, в “ЛНР” равных “не было” Леониду Пасечнику – ему Кремль нарисовал победу с результатом 63% голосов, пишет Украинская правда.

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При этом явку на Донбассе накрутят до 70% жителей оккупированных территорий, сообщает Служба безопасности Украины.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко обсудил с европарламентариями пути введения новых санкций в связи с “выборами” боевиков.