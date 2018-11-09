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Псевдовибори на Донбасі: в СБУ вже назвали “переможців”

Псевдовибори на Донбасі, які ще не відбулися, вже мають “переможців”, яких визначила Росія.

“Вибори” на тимчасово окупованих територіях Донецької області вже “виграв” Денис Пушилін. Хоча “виборчі дільниці” бойовики відкриють тільки в неділю, 11 листопада, російський ставленик вже набрав 55% голосів, повідомляє глава СБУ Василь Грицак.

За його даними, в “ЛНР” рівних “не було” Леоніду Пасічнику – йому Кремль намалював перемогу з результатом 63% голосів, пише Українська правда.

Читайте: “Вибори” в ОРДЛО: бойовики привели війська у підвищену бойову готовність

При цьому явку на Донбасі накрутять до 70% жителів окупованих територій, повідомляє Служба безпеки України.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко обговорив із європарламентарями шляхи введення нових санкцій через “вибори” бойовиків.

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