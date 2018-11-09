Псевдовибори на Донбасі, які ще не відбулися, вже мають “переможців”, яких визначила Росія.

“Вибори” на тимчасово окупованих територіях Донецької області вже “виграв” Денис Пушилін. Хоча “виборчі дільниці” бойовики відкриють тільки в неділю, 11 листопада, російський ставленик вже набрав 55% голосів, повідомляє глава СБУ Василь Грицак.

За його даними, в “ЛНР” рівних “не було” Леоніду Пасічнику – йому Кремль намалював перемогу з результатом 63% голосів, пише Українська правда.

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При цьому явку на Донбасі накрутять до 70% жителів окупованих територій, повідомляє Служба безпеки України.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко обговорив із європарламентарями шляхи введення нових санкцій через “вибори” бойовиків.