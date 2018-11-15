Отказ лидера Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша баллотироваться в президенты в 2019 году значительно усилит позиции единого кандидата от националистов Руслана Кошулинского.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы, эксперт Тарас Загородний.

– Как оказалось, решение Олега Тягнибока не баллотироваться и поддержать единого кандидата от националистов Руслана Кошулинского было правильным шагом. Теперь в свою политическую копилку Кошулинский получил мощную армию сторонников Свободы и Украинской добровольческой армии. Отказ Дмитрия Яроша, наиболее рейтингового политика-националиста после Олега Тягнибока, идти в президенты и его поддержка Руслана Кошулинского существенно укрепляет правый фланг, – уверен политолог.

По мнению Тараса Загороднего, консолидация националистических сил поможет им не только получить приличный результат на президентских выборах, но и взять хороший старт на парламентских.

Он подчеркнул, что если бы в 2014 году националистические силы объединились и пошли на парламентские выборы единой командой, то могли бы сформировать свою фракцию в Верховной Раде. При этом, по словам эксперта, она была бы не меньше, чем у БЮТ или Радикальной партии.

– Новичок парламентской кампании Правый сектор во главе с Дмитрием Ярошем получил 1,8% голосов. Свободе Олега Тягнибока для прохождения барьера не хватило какой-то четверти процента – 4,71%. Будь они тогда вместе, получили бы по крайней мере 6,51%, а это больше, чем у партии Юлии Тимошенко, которая с 5,68% запрыгнула на ступеньку последнего парламентского вагона. И не исключено, что именно объединенные националисты тогда получили бы золотую акцию, и с ними считались бы при голосовании, – рассказал Тарас Загородний.

По мнению эксперта, нынешнее объединение националистических сил и их единство свидетельствует о том, что они сделали выводы и провели серьезную работу над ошибками, отбросили свои амбиции и приняли решение о едином кандидате.

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– К слову, Кошулинский – не новая фигура в украинском политикуме. Он был вице-спикером прошлого созыва и знает тонкости украинского парламента. Очевидно, что заявление Яроша станет тем катализатором, который ускорит реакцию других националистических сил. Как очевидно и другое: теперь в качестве единого кандидата от националистов общество воспримет только Кошулинского, – резюмировал Тарас Загородний.

Напомним, как пройдут выборы президента 2019.