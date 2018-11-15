PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Суспільство / Максим Бородін переміг на проекті Нові лідери/

Максим Бородин победил на проекте Новые лидеры

Максим Бородин стал победителем Национального телепроекта Новые лидеры и получил миллион на развитие своей идеи.

Новые лидеры сегодня получили своего победителя.

Ледером стал Максим Бородин и выиграл 1 млн гривен на реализацию проекта.

К слову, Факты ICTV также давали онлайн-трансляцию проекта Новые лидеры.

На Новых лидерах Бородин представлял проект – борьба с экологическим загрязнением промышленных городов Украины.

Он является председателем фракции “Сила людей” в Мариупольском городском совете. Шесть лет назад начал протесты против загрязнения Мариуполя.

Сейчас Максим с командой собрали 80 тыс грн, чтобы купить собственную независимую мобильную лабораторию, которая круглосуточно будет работать в городе.

Теперь планирует установить газоанализаторы на каждом крупном источнике выбросов.

Максим считает, что с решением проблем экологии на государственном уровне и при активной поддержке общественности – у нас есть шанс жить в чистой стране.

В финале национального проекта соревновались такие лидеры:

  • Ольга Матюшина – защищает Беличанский лес от уничтожения
  • Сергей Замидра – создает сеть умных городков в Украине
Читайте: Украина без мусора - проект Нового лидера Максима Бородина Сохранение парков и лесов: проект Ольги Матюшиной в Новых лидерах Сделать Немешаево городком будущего - проект Сергея Замидры в Новых лидерах

Напомним, что еще нужно знать о финалистах проекта Новые лидеры.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Финал проекта Новые лидеры: онлайн-трансляция
Снегопад в Украине: кому ждать новой волны и какая ситуация по регионам
Миллион победителю, сюрпризы и напряжение – большой финал проекта Новые лидеры
Горнолыжные курорты Украины: куда поехать и сколько стоит
Камикадзе за рулем или безопасный водитель: кто вы на дороге зимой? ТЕСТ
Новые лидеры: какие проекты вышли в финал и почему о них стоит знать
Украина, Польша и Литва призвали ЕС усилить санкции против РФ
Черная пятница 2018: где лучше покупать онлайн в Украине, США и ЕС
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка