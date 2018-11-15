Максим Бородин стал победителем Национального телепроекта Новые лидеры и получил миллион на развитие своей идеи.
Новые лидеры сегодня получили своего победителя.
Ледером стал Максим Бородин и выиграл 1 млн гривен на реализацию проекта.
К слову, Факты ICTV также давали онлайн-трансляцию проекта Новые лидеры.
На Новых лидерах Бородин представлял проект – борьба с экологическим загрязнением промышленных городов Украины.
Он является председателем фракции “Сила людей” в Мариупольском городском совете. Шесть лет назад начал протесты против загрязнения Мариуполя.
Сейчас Максим с командой собрали 80 тыс грн, чтобы купить собственную независимую мобильную лабораторию, которая круглосуточно будет работать в городе.
Теперь планирует установить газоанализаторы на каждом крупном источнике выбросов.
Максим считает, что с решением проблем экологии на государственном уровне и при активной поддержке общественности – у нас есть шанс жить в чистой стране.
В финале национального проекта соревновались такие лидеры:
- Ольга Матюшина – защищает Беличанский лес от уничтожения
- Сергей Замидра – создает сеть умных городков в Украине
Напомним, что еще нужно знать о финалистах проекта Новые лидеры.