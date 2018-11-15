Максим Бородин стал победителем Национального телепроекта Новые лидеры и получил миллион на развитие своей идеи.

Новые лидеры сегодня получили своего победителя.

Ледером стал Максим Бородин и выиграл 1 млн гривен на реализацию проекта.

К слову, Факты ICTV также давали онлайн-трансляцию проекта Новые лидеры.

На Новых лидерах Бородин представлял проект – борьба с экологическим загрязнением промышленных городов Украины.

Он является председателем фракции “Сила людей” в Мариупольском городском совете. Шесть лет назад начал протесты против загрязнения Мариуполя.

Сейчас Максим с командой собрали 80 тыс грн, чтобы купить собственную независимую мобильную лабораторию, которая круглосуточно будет работать в городе.

Теперь планирует установить газоанализаторы на каждом крупном источнике выбросов.

Максим считает, что с решением проблем экологии на государственном уровне и при активной поддержке общественности – у нас есть шанс жить в чистой стране.

В финале национального проекта соревновались такие лидеры:

Ольга Матюшина – защищает Беличанский лес от уничтожения

– защищает Беличанский лес от уничтожения Сергей Замидра – создает сеть умных городков в Украине

Напомним, что еще нужно знать о финалистах проекта Новые лидеры.