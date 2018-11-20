Юрий Бойко подписал соглашение о сотрудничестве и создании платформы За жизнь – Оппозиционная платформа.

– Сопредседателем нашей фракции Юрием Бойко было подписано соглашение о сотрудничестве и о создании так называемой платформы За жизнь – Оппозиционная платформа вместе с Вадимом Рабиновичем, на которое он, Бойко, не имел абсолютно никаких оснований. У него не было полномочий. Ему никаких полномочий не давал ни политсовет нашей партии, ни съезд, – заявил народный депутат фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский сегодня на брифинге в Верховной Раде, передает 24 канал.

Как сообщил политик, этот вопрос был рассмотрен сегодня на заседании его фракции. И фракция большинством голосов – 22 человека – не поддержала Юрия Бойко в его действиях.

– Также фракция обратилась в политсовет нашей партии с требованием как можно скорее созвать съезд с обсуждением этих вопросов и ситуации в партии. За то, что Юрий Бойко и Сергей Левочкин нарушили устав, за сотрудничество с властью и за предательство интересов наших избирателей они были исключены из нашей фракции, – отметил Новинский и добавил, что с сегодняшнего дня Юрий Бойко и Сергей Левочкин не являются членами фракции Оппозиционный блок.

Политик также опроверг информацию о том, что Бойко и Левочкин сами подали заявление.

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Отвечая на вопрос журналистов “За кем останется бренд Оппозиционного блока”, Новинский ответил: “Бренд Оппозиционного блока останется за десятками тысяч членов партии Оппозиционный блок. Ни о каком расколе в партии не может идти и речи”.

Напомним, народный депутат Вадим Новинский возглавил парламентскую фракцию Оппозиционный блок.