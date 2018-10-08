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Состав ЦИК: Порошенко ждет кандидата от Оппоблока

Президент Петр Порошенко ждет предложений на должность члена ЦИК от Оппозиционного блока.

Президент Петр Порошенко внесет кандидатуру члена Центральной избирательной комиссии от Оппозиционного блока после предложений от фракции и консультаций.

Об этом президент заявил 8 октября в ходе встречи с обновленным составом ЦИК, пишет Украинская правда.

– Я готов к консультациям с парламентской фракцией, которая пока не предоставила свои предложения. После проведения соответствующих консультаций готов внести эту кандидатуру в парламент, чтобы обеспечить надлежащее представительство фракций в ЦИК, – сказал Порошенко.

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Напомним, 20 сентября Верховная рада назначила на должности 14 членов Центризбиркома. В частности, сейчас ЦИК состоит из 16 представителей, а необходимо 17.

5 октября на закрытом заседании обновленная комиссия избрала главу – Татьяну Слипачук.

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