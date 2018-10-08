Президент Петр Порошенко ждет предложений на должность члена ЦИК от Оппозиционного блока.

Президент Петр Порошенко внесет кандидатуру члена Центральной избирательной комиссии от Оппозиционного блока после предложений от фракции и консультаций.

Об этом президент заявил 8 октября в ходе встречи с обновленным составом ЦИК, пишет Украинская правда.

– Я готов к консультациям с парламентской фракцией, которая пока не предоставила свои предложения. После проведения соответствующих консультаций готов внести эту кандидатуру в парламент, чтобы обеспечить надлежащее представительство фракций в ЦИК, – сказал Порошенко.

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Напомним, 20 сентября Верховная рада назначила на должности 14 членов Центризбиркома. В частности, сейчас ЦИК состоит из 16 представителей, а необходимо 17.

5 октября на закрытом заседании обновленная комиссия избрала главу – Татьяну Слипачук.