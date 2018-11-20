Факты ICTV посмотрели финал программы Новые Лидеры и рассказывают о проекте, а также о шансах участников изменить страну.

Украинцы требуют изменений. Одни и те же лица вещают с экранов телевизоров – они рассказывают о положительной динамике Украины, наших достижениях и победах.

Но доверие к ним продолжает спадать. С ростом экономики, они обогащают и свои карманы. Мы продолжаем смотреть передачи о дорогом отдыхе на райских островах и элитных авто наших чиновников. Со временем закрадывается сомнение. Возникает ощущение, что нас обманывают.

Запрос на лидеров, которые придут с новыми идеями, чтобы изменить старую систему, возник давно. 62% граждан считают, что Украине нужны новые политические лидеры, утверждают социологи. Так зародился проект Новые Лидеры.

Идея проекта является сквозной. Очень много разговоров в обществе о том, что нужны новые лидеры. Возникает вопрос – что значит новые лидеры, кто они, какие они. Мы, как ответственный вещатель, хотели поймать это настроение. Я считаю, мы его поймали, – делится впечатлениями директор-президент телеканала ICTV Александр Богуцкий.

Что такое Новые Лидеры

Проект стартовал весной 2018 года. Все желающие, которые отвечали требованиям проекта, могли оставить свою анкету на сайте. Участие могли принимать граждане, имеющие идею проекта в общественно-значимой сфере. Впоследствии из списка участников сформировали топ-100 лидеров.

Если у лидера есть внутреннее ощущение служить стране и своему делу так, чтобы его именем называли улицы – это для меня идеальный лидер, – рассказывает партнер проекта Новые Лидеры Александр Громыко.

В эфир первый выпуск вышел в начале октября. В течение двух месяцев более 8 миллионов зрителей наблюдали за историями Новых Лидеров. И хотя в эфир прошло только 10 лучших участников из 100, 14 лидеров реализовали проекты.

Мы годами жалуемся на то, что людям негде находить точку опоры, альтернативу старым политикам, которые дискредитировали себя. Надо было создать площадку, где бы новый опыт нашел свой путь к массовому зрителю, – Александр Сушко, член Общественного наблюдательного совета Новых Лидеров.

За лидерами – будущее

Победитель проекта – Максим Бородин, который и забрал миллион гривен на реализацию своей идеи. Его цель – очистка воздуха в промышленных регионах Украины. Деньги пойдут на закупку необходимого оборудования.

Он способствует тому, чтобы общественность могла следить за уровнем вредных выбросов промышленных предприятий. Еще до своей победы, он собственными силами собрал средства, чтобы купить мобильную лабораторию, которая бы измеряла уровень загрязнения воздуха в Мариуполе.

Хорошо видеть людей, которые не замкнуты в себе в поисках идей, а несут эти идеи в общество. Люди на это реагируют и ценят. Это преодолевает то мнение, которое бытует в обществе, и преодолевает разрыв между узкой элитой и широкими слоями, – говорит Александр Сушко.

Один из финалистов, Сергей Замидра, сельской голава в Немешаево Киевской области, стремится внедрить умные технологии для развития украинских ОТГ. В пример ставит свое село, где удалось реализовать электронную карточку для проезда в общественном транспорте. На проект горсовет потратили 10 тыс. гривен. В Немешаеве уличное освещение регулируется с помощью смартфонов, а поля инспектируют разумные дроны.

Среди десятки лидеров оказались не только политические деятели. Сергей Зауральский – известный украинский акушер-гинеколог. Его проект – разработка программы заготовки, хранения и использования аутоплазмы, что на 90% уменьшает риск послеродовых осложнений.

Для Ольги Матюшиной, которая вошла в тройку лидеров, проект стал толчком. Ее цель – защитить Беличанский лес от вырубки. Так, Кабмин уже выделил около миллиона гривен на эту инициативу.

Новые лидеры не только на экранах

Идеи участников программы – новаторские и креативные. И каждый лидер видит в своем проекте проблему, которая требует внимания. Они были услышаны. Об этом свидетельствует хотя бы то, что 14 проектов состоялись.

Новые Лидеры – площадка, на которой участники смогли заявить о своих амбициях на всю страну. Но это лишь часть новаторов. Так, например, мэр Житомира Сергей Сухомлин уже давно ввел систему единого электронного билета, которую в Киеве пытаются инициировать уже несколько лет. Житомир – один из городов, которые заявили о готовности перейти на альтернативную энергетику до 2050 года. Сухомлин уже летал в Сан-Франциско к губернатору Калифорнии, чтобы обсудить климатические вопросы. Город уже сократил потребление тепловой энергии в три раза.

Прогрессивным оказалось и городок Вознесенск, Николаевской области. Мэр Виталий Луков внедрил установку разумных камер наблюдения по всему городу. За жизнью города можно буквально наблюдать со страницы в сети. Община города своими силами открыла IQ-хаб, где горожане могут бесплатно посещать образовательные лекции.

Проект Новые Лидеры показал, что в Украине есть большое количество инициативных граждан, способных менять систему к лучшему. Но хватит ли им сил противостоять устоям, к которым привыкла нынешняя власть?

Фото: Новые Лидеры

Лилия Ященко