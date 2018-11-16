У фіналі проекту Нові лідери на телеканалі ICTV переміг Максим Бородін. Як проходив прямий ефір – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

На початку передачі Нові лідери учасники протягом 180 секунд розповіли, куди витратять мільйон.

Сергій Замідра розповів, що в разі перемоги в проекті Нові лідери, гроші пішли б на впровадження інновацій для створення мережі розумних містечок в Україні.

Сергій Замідра

Ольга Матюшина витратила б мільйон на впровадження у селі Коцюбинське медичної програми одного з учасників проекту Ростислава Зауральського, який покинув його раніше. Його ідея стосується банку аутоплазми для породіль.

Ольга Матюшина

Також в пріоритеті у Матюшиної залишається поліпшення економіки в селі.

Максим Бородін розповів про свої ініціативи по очищенню повітря в промислових регіонах і не встиг розповісти, куди піде виграний мільйон.

Максим Бородін

Під час обговорення з журі він розповів, що гроші підуть на придбання приладів і техніки, яка допоможе в модернізації систем Маріуполя, а також Кривого Рогу та Запоріжжя.

Після обговорення тем з журі, ведучий Сергій Притула відкрив телефонні лінії для голосування телеглядачів, які вирішать, кому дістанеться мільйон.

Під час голосування учасникам дали по 30 секунд для останнього спічу.

У студію запросили двох учасниць, які не змогли потрапити на проект – Тетяну Кулешу та Наталію Оніпко.

Оніпко – засновник онкологічного центру для дітей Дача. У ньому знаходиться шість сімей, але допомоги потребують 15. Метою Наталії на проекті було будівництво центру побільше.

Проект Куліші стосувався лікування людей з рідкісними хворобами.

StarLightMedia подарувала обом учасникам по 150 випусків соціальної реклами на каналах групи.

За результатами голосування телеглядачів мільйон гривень отримає Максим Бородін.

Сергій Притула та Максим Бородін

Нагадаємо, Факти ICTV також давали онлайн-трансляцію проекту Нові лідери.