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Парламентская ассамблея НАТО впервые пройдет в Украине

Заседание парламентской ассамблеи НАТО в 2020 году состоится в Украине.

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Заседание парламентской ассамблеи Североатлантического союза впервые состоится в Украине в 2020 году.

Об этом сообщает первыий вице-спикер Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Читайте: Украина-НАТО: Венгрия продолжит блокировать комиссию

По словам Ирины Геращенко, это событие является еще одним шагом для достижения стратегической цели – членства в НАТО.

Ранее Факты ICTV писали о том, что четкая перспектива членства Украины в Альянсе остановит Россию.

Фото: Alexey Novikov/Dreamstime.com

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